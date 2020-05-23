Матч Лиги чемпионов привел к 41 смерти от коронавируса

Проведение матча Лиги чемпионов по футболу между британским «Ливерпулем» и испанским «Атлетико» со зрителями привело к массовому заражению коронавирусом и впоследствие стало причиной смерти 41 человека, говорится в исследовании компании Edge Health для британской Национальной службы здравоохранения.

Матч состоялся 11 марта, завершился со счетом 3:2 в пользу «Атлетико». На стадионе «Энфилд» присутствовали более 52 тыс. зрителей. На игру прилетели более 3 тыс. болельщиков из Испании, когда в этой стране уже было около 640 тыс. зараженных. В Великобритании же было зафиксировано 100 тысяч.

В течение 25-35 дней после матча в близлежащих больницах умерли на 41 пациента больше, чем в других клиниках, передает ТАСС.