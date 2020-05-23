В Армении из-за коронавируса закрывают город

В армянском городе Севан решением коменданта на период чрезвычайного положения Тиграна Авиняна установлен особый режим в связи распространением коронавирусной инфекции, предусматривающий запрет на въезд и выезд из города людей и транспорта, за исключением передвижения с целью поставок товаров первой необходимости, продуктов питания, медикаментов, топлива, сообщают Новости Армении.

Для обеспечения соблюдения режима СНБ и полиции получено установить в определенных местах пропускные пункты и точки досмотра для лиц и транспортных средств, имеющих разрешение на въезд в город. Введен также ряд временных ограничений на некоторые виды экономической деятельности.

Решение вступает в силу в 06:00 25 мая и будет действовать до 23:59 3 июня текущего года.

На утро воскресенья в Армении зафиксирован 6 661 подтвержденный случай коронавируса. От COVID-19 скончался 81 пациент.