Пандемия коронавируса: более ста тысяч заболевших за сутки
За сутки в мире выявлено 101 502 новых случая COVID-19, жертвами заболевания стали 4 286 человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.
Уточняется, что общее число заразившихся достигло 5 204 508 человек, из них 337 687 человек скончались.
За предыдущие сутки было зарегистрировано 109 536 случаев коронавирусной инфекции и 5 663 летальных исхода.
Наибольшее число заболевших приходится на США - 1 568 448 человек. В первую пятерку также входят Россия, Бразилия, Великобритания и Испания.