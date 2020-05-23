Названы опасные для зараженных COVID-19 препараты

Некоторые пациенты с коронавирусом начинают лечиться препаратами, которые применяются при обычной простуде, чего при COVID-19 нельзя делать. Об этом заявила «Вечерней Москве» российский вирусолог Надежда Жолобак.

По словам врача, к этим лекарствам относится так называемая группа нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен.

Жолобак добавила, что опыт исследователей из Франции и Италии показал, что эти медикаменты делают организм еще более восприимчивым к вирусу.

Вирусолог также сказала, что ряд западных медиков считает, что при коронавирусе можно использовать парацетамол. Однако врач не рекомендует его принимать, поскольку действие этого препарата на COVID-19 изучено не до конца, а «последствия могут быть непредсказуемыми».