Как бывший ветеринар из Греции собирается спасти мир и первым создать вакцину от COVID-19

Как пишет журнал Forbes, в середине марта Бурла проводил видеоконференцию с руководителями исследовательских групп, занимающихся разработкой и производством вакцин. Обеим командам ученых пришлось работать не покладая рук, чтобы составить план разработки экспериментальной вакцины против COVID-19. Исследователи сообщили топ-менеджеру, что намерены сделать все возможное, чтобы вакцина стала доступной как можно быстрее. Скорее всего, она будет готова в 2021 году, сказали они.

Гендиректор одной из крупнейших в мире американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла поставил перед своими подчиненными нереалистичную задачу: он намерен создать вакцину против коронавируса уже этой осенью и готов потратить на это $1 млрд.

«Это недостаточно быстро», — ответил Бурла. Глава фармацевтического гиганта спросил ученых, что они думают о возможности второй волны пандемии этой осенью. Что, по их мнению, произойдет, если вакцина не будет доступна к началу нового сезона гриппа, которое придется на то же самое время?

Вскоре специалисты Pfizer разработали экспериментальную вакцину против коронавируса в сотрудничестве с немецкой компанией BioNTech. 4 мая в Балтиморе первая группа здоровых американцев, добровольно согласившихся участвовать в клинических испытаниях, прошла вакцинацию. Об этом доложили главе Pfizer. Бурла подчеркнул, что Pfizer всего за несколько недель удалось сделать то, на что обычно уходят целые годы.

Уроженец Греции и ветеринар по образованию, Бурла 25 лет строил карьеру в Pfizer, пока в 2019 году не занял кресло гендиректора. Он признает, что, несмотря на большой опыт, не был готов к чему-то подобному. Тем не менее Бурла верит, что благодаря проведенным корпоративным реформам он смог подготовить Pfizer к трудностям.

Последние четыре месяца стали для 58-летнего Бурлы настоящим испытанием, чередой взлетов и падений. В гонке за создание вакцины Pfizer соревнуется с большинством крупнейших фармацевтических компаний мира, включая Johnson & Johnson, Sanofi, AstraZeneca и Roche. Некоторые эксперты считают, что замысел Бурлы — разработать эффективную вакцину всего за несколько месяцев — нереалистичен. Но сам Бурла непоколебим. Он поручил сотням ученых изучить существующие и экспериментальные лекарства Pfizer, чтобы найти потенциально подходящую терапию.

Бурла говорит, что до конца года Pfizer готова потратить $1 млрд на разработку и производство вакцины против COVID-19. «Скорость имеет первостепенное значение», — подчеркивает он.

Несмотря на то, что усилия по созданию вакцины привлекают к себе наибольшее внимание общественности, Pfizer не планирует ограничиваться только ими. Этим летом компания намерена начать клинические испытания нового противовирусного препарата для лечения COVID-19.