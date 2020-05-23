Нефть снова дорожает: Brent - выше $35

Цены на нефть поднимаются в понедельник на сигналах дальнейшего сокращения добычи в США при продолжающемся восстановлении спроса.

При этом трейдеры опасаются, что растущая напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина может затруднить восстановление спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $35,29 за баррель, что на $0,16 (0,46%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу июльские контракты подешевели на $0,93 (2,6%).

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,33 (0,99%) - до $33,58 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контрактов уменьшилась на $0,67 (2%).

За минувшую неделю нефть Brent подорожала на 8,1%, WTI - на 12,6%. Стоимость обоих сортов увеличилась четвертую неделю подряд на фоне роста потребления в Китае, где большинство предприятий уже возобновило работу после приостановки из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Другие страны постепенно смягчают ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса, что дает надежду на дальнейший рост спроса.