Bloomberg: армия Хафтара отступила от Триполи

Мэр ливийского города Бени-Валид (в 180 км к юго-востоку от Триполи) Салем аль-Айван в интервью агентству Bloomberg выступил с утверждением, что силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, отступили от Триполи. Соответствующий материал был опубликован в воскресенье.

По версии аль-Айвана, в последние несколько дней силы ЛНА, среди которых были иностранные наемники, были отведены от пригородов Триполи. Наемники отступили в город Бени-Валид, а потом были переброшены на подконтрольную ЛНА военную базу в центральной части Ливии.

В материале утверждается, что силы ЛНА были отведены "после того, как турецкое вмешательство помогло остановить наступление на столицу".

На прошлой неделе формированиям ПНС при активной поддержке турецкой беспилотной авиации удалось выбить армию со стратегической авиабазы Эль-Ватыя (100 км юго-западнее Триполи).