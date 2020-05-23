Узбекистан вернется на жесткий карантин?

Руководство Узбекистана может вернуть страну в условия жесткого карантина. Об этом заявил замминистра здравоохранения Баходыр Юсупалиев, пояснив, что это произойдет в случае роста числа инфицированных COVID-19, передает РИА Новости.

"Если уровень заболеваемости продолжит расти в таком темпе, мы вернемся к жесткому карантину", - сказал он, отметив, что в последнее время в Узбекистане ежедневно фиксируется до 60 новых случаев заражения.

Он также обратил внимание на то, что население страны уже не в полной мере соблюдает правила карантинных мер. "Следует признать, что коронавирус больше выявляется среди тех, кто работает", - отметил замминистра.

Юсупалиев подчеркнул, что Минздрав обладает полной информацией по каждому новому случаю заражения и держит ситуацию под контролем.

Ранее сообщалось, что власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, однако с 15 мая была возобновлена работа парков, музеев и стадионов с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.