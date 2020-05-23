Иран все же доставил топливо для Венесуэлы

Иранский танкер Fortune доставил топливо в Венесуэлу. Об этом 24 мая сообщило агентство IRNA.

Судно вышло из иранского порта Шахид-Раджаи 72 дня назад. Отмечается, что в ближайшие дни в южноамериканскую республику должны прибыть еще четыре иранских танкера.

Отмечается, что Тегеран предоставляет Каракасу 1,5 миллиона баррелей бензина и нефти.

Венесуэла остро нуждается в бензине, так как ее сеть нефтепереработки работает в этом году примерно на 10% от общей производительности. Страна, которая находится под действием американских санкций, полагается только на импорт сырья.

Ранее стало известно, что власти США рассматривают возможность введения санкций и применения ряда других ограничительных мер в отношении Ирана в связи с поставкой топлива в Венесуэлу.