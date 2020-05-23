За сутки в Москве умер 41 пациент с коронавирусом

За сутки в Москве умер 41 пациент с COVID-19, передает РИА Новости.

"У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — уточняется в релизе оперштаба.

Общее число жертв COVID-19 в городе увеличилось до 2034, почти 50 тысяч человек поправились, всего заразились — более 160 тысяч.

В России выявили 344 481 инфицированных, из них больше 113 тысяч выздоровели, 3541 пациент скончался. Проведено более 8,6 миллиона тестов.