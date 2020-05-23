В Санкт-Петербурге гендиректор компании зарезал гражданина Азербайджана

В Санкт-Петербурге генеральный директор коммерческой структуры зарезал гражданина Азербайджана после ссоры, сообщает агентство АБН.

Согласно информации, 23 мая в 11:33 в полицию поступило сообщение от 41-летнего генерального директора одной из петербургских компаний. Он сообщил, что в его квартире в доме №10 по улице Асафьева находится труп мужчины с ножевым ранением.

Уже через пять минут на место прибыли сотрудники МВД. Они нашли в квартире труп 33-летнего гражданина республики Азербайджан с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и синяками на голове.

Вечером того же дня гендиректор пришел в полицию с явкой с повинной. Он рассказал, что за полчаса до вызова полицейских во время внезапно возникшей ссоры убил гражданина Азербайджана ножом.