В Киеве и Харькове запустили метро

В Киеве и Харькове с 25 мая запустили метрополитен. Об этом пишет УНИАН. Пассажиров в условиях пандемии коронавируса не допустят в метро без защитных масок или респираторов. За соблюдением карантинных мер будут следить сотрудники Национальной полиции.

В украинской столице подземку подготовили к условиям пандемии коронавируса: расчертили отметки для соблюдения дистанции на платформах, начали дезинфицировать вагоны.

В Харькове перед запуском метро провели дезинфекцию и наладили пропускную систему для соблюдения дистанции. «Будет проводиться скрининг. Количество людей будет регулироваться, потому что места для сидения есть. Их необходимо будет наполнять таким образом, чтобы не допускать скоплений», — заявил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

На Украине метро остается закрытым в Днепре. Региональная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям рассмотрит вопрос об открытии подземки в понедельник, 25 мая.