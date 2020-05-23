Беспрецедентное количество заболевших и умерших от коронавируса в Армении

В Армении за сутки зафиксировано беспрецедентное количество смертей от коронавируса. Скончались две женщины и четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

"От коронавируса умерли две женщины 85 и 86, четверо мужчин 58, 61, 69, 67 лет. У всех были хронические заболевания", - отметили в пресс-службе министерства.

Еще у шести человек, скончавшихся от других заболеваний, был выявлен коронавирус. Одна из скончавшихся 31-летняя женщина, которая родила пять дней назад. По предварительному диагнозу у нее развилась тромбоэмболия легочной артерии, в результате чего она и скончалась.

Отмечается, что умерли от осложнений коронавируса 87 человек, а число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам, - 39.

По состоянию на 25 мая, количество инфицированных в стране достигло 7113. За сутки выявлено 452 новых случая. На данный момент проходят лечение 3842 человека. Всего по Армении было проведено 51594 тестов.