Только один новый случай инфицирования коронавирусом зафиксирован в Грузии за сутки, число зараженных достигло 731 человека, выздоровевших стало на четыре больше - 526, сообщили на сайте по мониторингу заболевания.

"Подтвержденных случаев инфицирования – 731, среди них выздоровели - 526, смертельных случаев - 12", - отмечается на сайте.

В статистических данных сказано, что в режиме карантина находятся 3076 человек, под наблюдением - 300, граждане Грузии, доставленные из-за границы - три человека.

Режим чрезвычайного положения и комендантский час с 21.00 до 6.00 завершились в Грузии 22 мая, однако ряд ограничений все еще остался.