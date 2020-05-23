Коронавирус в России: почти 9 тысяч новых инфицированных за сутки

Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 8 946, до 353 427, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России, передает РИА Новости.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 946 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3908 (43,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что всего в стране зарегистрировано 353 427 случаев (+2,6%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.