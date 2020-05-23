В регионах Азербайджана прошли дожди

Объявлена фактическая погода в Азербайджане. До утренних часов 25 мая в отдельных северных и западных районах наблюдались осадки.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, количество выпавших осадков в Сарыбаше (Гах) составило 8 мм, Закатале, Кишчае (Шеки) - 3 мм, Дашкесане, Агдаре, Товузе, Балакяне, Лерике - 2 мм, Шахбузе, Ордубаде, Гедабеке, Гёйгёле, Гяндже, Шемкире, Джейрачёле, Акстафе, Огузе, Шеки, Грызе, Мингячевире, Сабирабаде, Джафархане, Билясураве, Ярдымлы, Астаре, Хыналыге - 1 мм.

С утренних часов 25 мая сильный северный ветер ослабел. По информации станции "Нефт дашлары", высота волн достигает 2,6 м.

Отметим, что в течение 25 мая в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно пройдет без осадков, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер.

В восточных районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков, днем в западных районах осадки постепенно прекратятся.

Скорость умеренного западного ветра достигнет 5-10 м/с, временами 15-17 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 21-25 градусов тепла, в низменных районах 25-30, в горных районах 14-18 градусов тепла.