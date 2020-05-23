В США вооруженный ножом мужчина ворвался в церковь

Полицейские задержали мужчину с ножом, прервавшего службу в баптистской церкви в городе Вэксхо (штат Северная Каролина). Как сообщило агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали двое сотрудников полиции.

По его данным, мужчина, пришедший в церковь с ножом и начавший выкрикивать оскорбления в адрес прихожан и священнослужителей, проживал неподалеку от сооружения. Согласно предварительным сведениям, он был недоволен шумом, который создавали собравшиеся на богослужении, которое проходило на открытом воздухе во избежание скопления народа во время пандемии коронавируса.

Прибывшие на место инцидента полицейские при задержании столкнулись с сопротивлением со стороны мужчины, двоим из них потребовалась медицинская помощь. В итоге сотрудники правоохранительных органов были вынуждены открыть огонь из тазера, чтобы арестовать злоумышленника.

Мужчина был доставлен в больницу города Шарлотт. Ему предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции.