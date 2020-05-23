Во Франции будут продавать экспресс-тесты на коронавирус

Уже в середине июня во Франции на рынок поступят экспресс-тесты под названием EasyCov, с помощью которых любой желающий сможет проверить себя на коронавирус.

Тесты разработаны биотехнологическим предприятием SKILLCELL при финансовой поддержке французского Минобороны.

Свой вклад в создание тест-систем нового типа внесли лаборатория CNRS SYS2DIAG и компания Vogo. На французском рынке тесты будут продаваться по цене 20 евро за набор.

Для проверки на вирус необходимо будет забрать с языка пациента не менее миллиграмма слюны и поместить ее в две ампулы. После нагревания ампул до 65 градусов их цвет покажет наличие или отсутствие COVID-19.

Отмечается, что процедура будет проводиться в течение часа и гарантирует немедленный, но точный результат.