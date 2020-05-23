Китай приходит на помощь Таджикистану

В столицу Таджикистана Душанбе прибыли 14 китайских врачей-вирусологов для помощи местным медикам в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии Душанбе.

Специальным чартерным рейсом авиакомпании China Southern Airlines, на котором прилетели врачи, также была доставлена гуманитарная помощь — 15 аппаратов ИВЛ, медикаменты и защитные средства на сумму $700 тысяч.

В пятницу, 22 мая, из Таджикистана уехала группа из восьми узбекских вирусологов. Они были направлены по поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Вместе с врачами в Таджикистан направили груз в виде десяти аппаратов ИВЛ, медикаментов, медицинских защитных халатов, перчаток, респираторов.

Узбекистан также железнодорожным составом направил в Таджикистан 144 медицинских контейнера, которые были использованы для возведения временного госпиталя.