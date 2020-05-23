В Совете Европы заявили об угрозе использования COVID-19 террористами

После пандемии коронавируса может вырасти риск использования биологического оружия экстремистскими группировками, поскольку нынешняя ситуация показала уязвимость общества перед вирусами и их ужасающий потенциал. Об этом сообщает немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung со ссылкой на комитет Совета Европы по борьбе с терроризмом.

«Преднамеренное использование террористами патогена или другого биологического агента «может оказаться чрезвычайно эффективным», — приводит издание предупреждение экспертной группы СЕ, в которой работают специалисты по безопасности из государств – членов этой организации.

Они считают, что ущерб, нанесенный людям и экономике с помощью вируса, может быть гораздо сильнее, чем при «традиционных» террористических атаках.

Согласно информации газеты, этот вопрос уже обсуждался на уровне руководства НАТО. «Возможно, что коронавирусный кризис подаст кому-то идею использования биологического оружия», — утверждают собеседники издания из Североатлантического совета организации.

Эксперты призывают страны Европы выработать скоординированный ответ на эту возможную угрозу. Они полагают, что необходима общая система мониторинга, которая могла бы помочь в расследовании подозрительных случаев.