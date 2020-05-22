В Баку еще один ресторан нарушил карантин: десятки задержанных
В Баку выявлен очередной ресторан, оказывавший услуги клиентам после 18:00, нарушив тем самым правила карантинного режима.
Как сообщили в пресс-службе МВД, нарушивший карантин ресторан «Кельбаджар» расположен в поселке Баладжары Бинагадинского района, его владельцем является житель Баку Мамедали Гаджиев.
Сотрудники полиции установили, что объект нарушал санитарно-карантинные правила, функционировал подпольно. Всего в ресторане задержаны и доставлены в 6-е отделение полиции Бинагадинского района 32 человека. В отношении них составлены протоколы, выписаны штрафы.