В Черногории заявили, что победили коронавирус

Институт общественного здоровья Черногории сообщил накануне, что впервые за 68 дней не было выявлено ни одного нового больного COVID-19, по данным ведомства, выздоровели все проходившие лечение, передает РИА Новости.

"Черногория успешно поборола коронавирус! Больше нет больных! Успешно завершен этот этап великой борьбы за самые важные ценности – жизни людей", - написал Джуканович в Twitter.

По его словам, такой результат стал возможен благодаря "высокому уровню ответственности госорганов Черногории и общества в целом". Всего, по данным черногорского минздрава, с начала пандемии заболели 324 человека и девять граждан скончались.