Названа главная мишень коронавируса в организме

Американские медики пришли к выводу, что больше всего воздействию новой коронавирусной инфекции подвержены не легкие, а эритроциты.

«COVID-2019 не вызывает пневмонию или ОРЗ. Мы лечим неправильную болезнь», – считает американский нефролог Хани Мухфуз, комментируя исследование, опубликованное на портале ChemRxiv.

По его словам, главной мишенью коронавируса являются эритроциты, которые в случае поражения теряют способность выполнять свою основную функцию – переносить кислород. Именно по этой причине во время коронавируса внутренние органы страдают от недостатка кислорода.