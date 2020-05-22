Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 26 мая, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером пасмурно, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью и утром местами туман, юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром. Температура воздуха на Апшероне составит ночью 14-16, днем 21-26, в Баку ночью 14-16, днем 23-25 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 761 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 40-45%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью на некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, град. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами усилится. Ночью 11-16, днем 26-31 градус тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 10-15 градусов тепла.