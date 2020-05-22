Во время прямого эфира с участием премьер-министра Новой Зеландии произошло землетрясение. Несмотря на это, Джасинда Ардерн спокойно продолжила интервью, которое происходило в здании парламента страны в Веллингтоне, сообщает Reuters.

"У нас здесь просто небольшое землетрясение, Райан, - сказала она тележурналисту Райану Бриджу. - Неплохая встряска".

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 30 километров к северо-западу от новозеландского города Левин. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Землетрясение продолжалось более 30 секунд и вызвало панику в столице государства Веллингтоне.