За последние сутки в Индии коронавирус был подтвержден у 6 977 человек, сообщило в Twitter Министерство информации страны. Это самый большой суточный прирост с начала вспышки эпидемии, отмечает издание India.com.

В целом коронавирус подтвержден уже у 138 845 индийцев. От инфекции умер 4 021 больной (+154 за сутки). 57 721 человек вылечился от коронавирусной инфекции (+3 280 за последние 24 часа), 77 103 продолжают болеть, пишет издание Гордон.

Самым пострадавшим от коронавируса индийским штатом является Махараштра, здесь зафиксировали 50 231 случай коронавирусной инфекции. На втором месте – Тамилнад (16 277), на третьем – Гуджарат (14 056).