В России сказали, что не позволят кому-либо приватизировать Луну

«Мы в любом случае не допустим приватизации Луны кем бы то ни было. Это противозаконно, противоречит международному праву», — сказал Рогозин, сравнив лунную гонку с США с предвыборными соревнованиями американских демократов и республиканцев.

«Мы не собираемся участвовать в какой-то лунной гонке, которая напоминает некие предвыборные соревнования, которые в США ведутся между республиканцами и демократами», — сказал глава «Роскосмоса».

По его словам, Луна интересует Россию с точки зрения сохранения ее как спутника Земли, который обеспечивает жизнедеятельность на нашей планете.

«В целом мы будем отрабатывать на Луне те эксперименты, которые нам необходимы для работы по астероидам и дальним планетам, — это взлет, посадка в безатмосферном режиме, сама транспортная система, которая позволит доставлять экипажи и грузы. То есть Луна не является для нас конечной целью», — пояснил Рогозин.