Впервые за 2,5 месяца: в Иране минимум смертности от коронавируса

В Иране зафиксировали наименьшее почти за 2,5 месяца число смертей от коронавируса за сутки – скончались 34 человека, заявил официальный представитель Минздрава ИРИ Киануш Джаханпур.

По его словам, за прошедшие 24 часа иранским медикам удалось выявить 2 023 новых случая заражения коронавирусом, общее количество случаев достигло 137 724. Выздоровели 107 713 человек.

"К сожалению, за последние сутки скончались 34 больных COVID-19, однако это наименьший показатель за последние недели. Число жертв возросло до 7 451", - сказал Джаханпур.

Последний раз иранские медики фиксировали меньше 40 смертей за сутки 7 марта – тогда погиб 21 человек, после чего статистика смертности резко пошла вверх.