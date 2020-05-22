В Ливане опровергли слухи о смерти президента Ауна

Накануне в нескольких интернет-изданиях появились сообщения о резком ухудшении здоровья президента, в соцсетях поспешили заявить о смерти ливанского лидера.

"Пресс-служба президента республики опровергает полностью все слухи, не имеющие под особой никакого основания, направленные на внесение смуты в общественном мнении", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

В заявлении отмечается, что подобные информационные вбросы осуществлены с нарушением закона, в связи с чем службы безопасности и представители прокуратуры предпримут необходимые действия в отношении организаторов и их соучастников.

Мишель Аун в возрасте 81 года занял пост президента Ливана в октябре 2016 года. Ранее являлся лидером крупнейшей христианской партии Ливана - "Свободное патриотическое движение" (СПД), которую в последствии возглавил его зять, бывший глава МИД страны Джебран Басиль. В период гражданской войны в Ливане 1975-1991 годов находился на воинской службе в рядах ливанской армии в звании генерала.