Вернется ли посол Грузии в Украину?

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, временно отозванный из-за назначения экс-президента республики Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ, считает, что вопрос о его возвращении в Киев зависит от консультаций в МИД.

"Это уже не моя компетенция. Этот вопрос вы должны задать руководству МИД Грузии. О моей судьбе станет известно лишь после консультаций", - сказал журналистам Шарашенидзе, который прибыл в МИД, сообщает ТАСС.

По его словам, сейчас проходит первый раунд консультаций, а сколько они продлятся, никто сказать не может.

7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ. В ответ на назначение Тбилиси отозвал из Киева своего посла Теймураза Шарашенидзе для консультаций.