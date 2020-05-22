Азербайджанская таможня на передовой борьбы с коронавирусом

Ильгар Гусейнов 14:26

Несмотря на усилия правительств всех стран мира, международных организаций и медиков, человечество пока не может полностью справиться с пандемией коронавируса. И этот вирус до неузнаваемости изменил привычную картину мироустройства. Впервые в истории человечества болезнь охватила все континенты одновременно, закрыв на карантин миллиарды людей. И хотя многие страны постепенно смягчают карантинные меры, говорить о победе над вирусом не приходится. Большинство ученых сходятся во мнении, что людям придется научиться сосуществовать с новым вирусом, потому что в ближайшее время вакцины от нее не изобретут. Населению земли надо как данность: носить маски, соблюдать социальную дистанцию и регулярно протирать руки дезинфекторами. Это похоже на то, как всего пару десятилетий назад человечеству пришлось подстраивать свою жизнь под такое новое явление, как международный терроризм. Если сегодня торговые центры, метрополитен и аэропорты невозможно представить без металлодетекторов, то завтра - без людей в масках.

Вирус не признает границ между государствами и всего за пару месяцев распространился из далекого китайского Уханя по всему свету. И первыми, кто во многих странах, в том числе и в Азербайджане, столкнулся лицом к лицу с новой болезнью, стали таможенники. Это сегодня каждый школьник знает о коронавирусе все, что смогли выявить медики. В феврале-марте информация о «китайской» болезни была еще крайне скудна. Однако почти сразу после появления первых больных в Китае Азербайджан перевел на усиленный режим свои таможенно-пропускные пункты, в частности на границе с Ираном. Еще в феврале на всех пунктах границы с Ираном были установлены тепловизоры и дежурили врачи, которые при выявлении малейших симптомов болезни, изолировали людей, отправляя на карантин в ближайшую больницу. Однако, несмотря на все профилактические меры, спустя месяц, 28 февраля 2020 года, в Азербайджане был зарегистрирован первый случай заражения. Инфицированным оказался гражданин России, пересекший границу Азербайджана со стороны Ирана. Ни одной стране в мире не удалось отгородиться от вируса, и проблема заключается в длительном инкубационном периоде болезни - человек въезжает в страну по всем признакам вполне здоровым, а через неделю у него выявляется коронавирус. Через некоторое время для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса правительство Азербайджана приняло решение закрыть границы сначала с Ираном, а затем и всеми соседними странами. Таможенные органы в кратчайшие сроки организовали специальные коридоры, благодаря которым пребывавшие на тот момент в Азербайджане граждане Ирана, России, Грузии и Турции смогли вернуться к себе на родину. Уже почти три месяца, как въезд и выезд из Азербайджана запрещены из-за условий карантинного режима. Но данный запрет не распространяется на грузоперевозки, так как страна продолжает осуществлять внешнюю торговлю.

В связи с этим Государственный таможенный комитет мобилизовал все ресурсы, чтобы обеспечить безопасность прибывающих в страну грузов. Например, товары из Ирана подлежат разгрузке на таможенно-пропускных пунктах Азербайджана, где они подвергаются тщательной дезинфекции. Затем все перезагружают на машины с азербайджанской регистрацией. Что касается, иранских грузовиков, которые транзитом проходят через территорию страны, то после проверки и дезинфекции они продолжают свой путь в сопровождении машин дорожной полиции, чтобы исключить риск контактов иранских водители с гражданами нашей страны. И это при том, что, перед тем как иностранные водители въедут в страну, они проходят на КПП Азербайджана медобследование и при выявлении каких-либо симптомов коронавируса их немедленно изолируют и направляют в больницу. Необходимо отметить, что руководство Госкомтаможни уделило особое внимание обеспечению сотрудников всеми необходимыми средствами защиты, а для тех, кто работает непосредственно на таможенно-пропускных пунктах, были организованы специальные тренинги, которые проводили специалисты Минздрава. На таможенно-пропускных пунктах организовано на посменно, как того требуют условия карантина. Для личного состава также действуют строгие правила, которые заключаются в наличии защитной маски, комбинезона, очков, а регулярная дезинфекция помещений является обязательным условием для работы.

Нельзя не сказать и о гуманитарной акции азербайджанских таможенников, отправивших для социальной помощи малоимущим семьям в дни, когда действовал режим карантина, несколько партий продуктовых наборов. Более того, сотрудники Госкомтаможни и волонтеры сами навещали сотни малоимущих семей в разных регионах страны и не только раздавали гуманитарную помощь, но вели просветительскую работу о способах профилактики коронавируса. Без преувеличения, азербайджанские таможенники, наряду с медиками, являются ключевыми участниками невидимого фронта борьбы с пандемией, и рискуют так же, как и они, потому что ежедневно работают с десятками людей, отсутствие у которых опасной инфекции пока не подтверждено. И если врачи предотвращают распространение коронавируса внутри страны, то таможенные органы прилагают усилия, чтобы не пропустить вирус извне. Но несмотря на огромный масштаб проделанной работы, Госкомтаможни продолжает подвергаться нападкам со стороны многочисленных малотиражных СМИ, которые, вне сомнений всего, преследуют свои корыстные цели. Не проходит и дня, чтобы на каком-нибудь наспех созданном сайте не появилась очередная разоблачительная «сенсация» про таможенные органы - начиная с утверждений о продаже армянских сигарет в Азербайджане и заканчивая каким-то очередным ничем не обоснованным обвинением в коррупции и кумовстве. Стиль изложения и содержание подобных статей исключительно низкосортные и опровергаются даже при поверхностной проверке приведенных «фактов». На предупреждения об обращении в суд эти дешевые малотиражки не реагируют. Они как мухи, которые увертываются от мухобойки - остается только отмахиваться и не обращать на них внимания.