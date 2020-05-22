Лукашенко призвал готовиться ко второй волне коронавируса

Беларусь должна готовиться ко второй волне коронавируса, заявил в ходе совещания в Минске президент республики Александр Лукашенко.

По его словам, в стране улучшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Лукашенко добавил, что Минск находится на плато, стабилизация ситуации отметилась в Минской и Могилевской областях.

«При этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться», — цитирует главу государства БелТА.

По словам Лукашенко, никто не знает, когда начнется вторая волна коронавируса. Возможно, ее и не будет, допустил он.