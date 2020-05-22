The Jerusalem Post о гей-скандале в азербайджанской оппозиции

Издание отмечает, что на прошлой неделе в открытом доступе оказались видеокадры онлайн-конференции оппозиционного Национального совета.

В ходе этой конференции член Нацсовета Гюльтекин Гаджибейли отметила, что для Запада очень важны вопросы, связанные с защитой прав сексуальных меньшинств. Затем Гюльтекин Гаджибейли начала критиковать проживающего в США журналиста Исмаила Джалилова, отмечая его нетрадиционную сексуальную ориентацию.

В разговор вмешался другой член Нацсовета Рафик Манафли, который начал оскорблять Исмаила Джалилова, назвав его мужчиной-проституткой. При этом Рафик Манафли выразил сожаление, что «Гитлер в свое время не успел истребить всех геев».

Газета отмечает высокий уровень гомофобных настроений внутри Нацсовета. Несмотря на это, Гюльтекин Гаджибейли пришлось извиниться за свои слова. В свою очередь, Рафик Манафли отказался извиняться.