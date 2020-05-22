Ученые доказали эффективный способ предотвратить заражение COVID-19

Для снижения риска заражения COVID-19 самым эффективным методом является мытье рук, это доказали ученые Университетского колледжа Лондона в Великобритании. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Wellcome Open Research.

В исследовании приняли участие 1 633 человека, которые указали, как именно они соблюдают гигиену рук. У каждого испытуемого взяли мазок из носовой полости на наличие COVID-19.

Часть добровольцев отметила, что моют руки с мылом пять раз в день или меньше, другая – 6-10 раз в сутки. Третья группа участников заявила, что моют руки более десяти раз в день.

Согласно полученным данным, в группе участников, которые мыли руки с умеренной частотой, риск заражения COVID-19 снижался на 36 процентов. При этом ученые отметили, что повышенная частота мытья рук не способствовала более существенному снижению риска.