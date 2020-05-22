Режим чрезвычайной ситуации полностью отменили в Японии

Власти Японии отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, который объявили из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Kyodo.

В соответствии с принятым решением режим ЧС был отменен в пяти японских префектурах — Токио, Сайтама, Тиба, Канагава, Хоккайдо. Ранее он был отменен в 42 префектурах из 47.

Японское правительство планирует постепенно ослаблять ограничительные меры, а также увеличить бюджет финансирования медицинской системы страны в рамках подготовки к новой вспышке болезни.

При этом премьер-министр Японии не исключил возможность повторного объявления режима ЧС, если темпы прироста новых случаев заражения снова повысятся.