США на пороге рекордного обрушения добычи нефти

Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен. Их восстановление займет минимум несколько лет, отмечает The Wall Street Journal.

Добыча сланцевой нефти в США в этом году может опуститься ниже пяти миллионов баррелей в сутки, у многих компаний потери составят 30-50 процентов за год. При этом 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов.

Власти США отдельно опасаются, что Китай начнет скупать испытывающие проблемы американские сланцевые компании. В условиях «беспрецедентного разрушения спроса, сверхнизких цен на энергоносители и катастрофической задолженности», они выглядят очевидной целью, отмечает аналитический ресурс OilPrice.