США на пороге рекордного обрушения добычи нефти
США грозит потеря до трети сланцевой нефтедобычи из-за рекордного сокращения числа действующих буровых установок, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании ShaleProfile Analytics.
Согласно информации, из-за особенности технологии компаниям требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым местом сланцевой промышленности, пишет Лента.ру.
Производители оказались на пороге краха из-за обрушения спроса на сырье и, как следствие, падения цен. Их восстановление займет минимум несколько лет, отмечает The Wall Street Journal.
Добыча сланцевой нефти в США в этом году может опуститься ниже пяти миллионов баррелей в сутки, у многих компаний потери составят 30-50 процентов за год. При этом 15 крупнейших сланцевых компаний страны сократили свои бюджеты на разработку новых месторождений в среднем на 48 процентов.
Власти США отдельно опасаются, что Китай начнет скупать испытывающие проблемы американские сланцевые компании. В условиях «беспрецедентного разрушения спроса, сверхнизких цен на энергоносители и катастрофической задолженности», они выглядят очевидной целью, отмечает аналитический ресурс OilPrice.