В Азербайджане выявлено 149 новых случаев заражения коронавирусом, 134 человека вылечились и были выписаны домой, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Оперативный штаб также сообщает о смерти двух пациентов с коронавирусом 1955 и 1956 г.р.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 4271 факт заражения коронавирусной инфекцией. Из них 2741 человек вылечились, 51 скончался, 1 479 продолжают лечение в больницах особого режима.

Состояние 44 из них тяжелое, 61 – средней тяжести, у остальных стабильное.