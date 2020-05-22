Грузия назвала условие возвращения посла в Киев

По ее словам, после соответствующих действий украинской стороны будет принято решение о возвращении отозванного для консультаций посла Теймураза Шарашенидзе в Киев.

"Грузинская сторона будет наблюдать за развитием процессов в Украине, в том числе и за тем, какие встречные шаги предпримут украинские власти с точки зрения нормализации отношений с Грузией, и в результате этого будет принято решение о сроках возвращения посла в Украину", - цитирует представителя грузинского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Нарчемашвили также отметила, что отзыв посла не означает разрыва дипломатических отношений между странами: "Конечно же, мы не планируем пересматривать стратегическое партнерство с Украиной".

Ранее в понедельник в МИД Грузии начались консультации с участием посла Шарашенидзе, которого Тбилиси 8 мая отозвал из Киева из-за назначения на Украине экс-президента республики Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.