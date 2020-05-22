Спецслужбы Британии обвинили чету из Азербайджана в отмывании денег

Ордер на заморозку банковских счетов супружеской пары был выдан еще в 2017 году на основании Закона о финансовых преступлениях.

Британская газета Evening Standard через суд добилась допуска к материалам об отмывании денег супружеской парой из Азербайджана. Речь идет о 17 миллионах долларов, которые были переведены в Великобританию через многочисленные оффшорные компании.

Теперь газета Evening Standard добилась допуска к этим материалам. Однако в редакции газеты считают это лишь «частичной победой».

Судья Эмма Арбутнот заявила, что газета готовит важный материал по отмыванию денег и именно поэтому ей был дан допуск к секретным материалам. При этом она отметила, что документы были представлены в суд со стороны Национального агентства по борьбе с преступностью.

По ее словам, дело касалось заявлений правоохранительных органов о том, что замороженные банковские счета, которыми владеет пара, содержат средства, «полученные от международной коррупции и ... отмытые через множество компаний с ограниченной ответственностью», в том числе в Белизе, Маршалловых островах и Сейшельских островах.

Но судья также распорядилась держать в секрете имена супругов, по крайней мере, до более позднего слушания. Она также приказала временно «приостановить» раскрытие подробностей всех обвинений против них в связи с предстоящим судебным пересмотром отдельного юридического вопроса, касающегося данного дела. По этой причине в материалах дела супруги указаны как X и Y.

Интересы супругов на слушаниях представлял один из лучших адвокатов Лондона Джеймс Льюис, который ранее вел дела против экс-главы Межбанка Джахангира Гаджиева и его супруги Замиры Гаджиевой. Именно благодаря его стараниям, Замире Гаджиевой удалось избежать экстрадиции в Азербайджан. Джеймс Льюис также защищал Джулиана Ассанжа в вопросе его экстрадиции.

В ходе выступления на суде, Джеймс Льюис заявил, что газете Evening Standard нельзя давать доступ к материалам дела, потому, что в них содержаться еще недоказанные обвинения участия супружеской пары в коррупции и отмывании денег. Однако судья Арбутнот возразила, что газета проводит расследование по отмыванию денег и ей нужны эти материалы. В итоге был достигнут компромиссный вариант и газета получила отредактированный вариант материалов дела.

Что касается личности супружеской пары, то судья настояла на том, что она должна оставаться конфиденциальной на этой ранней стадии разбирательства. При этом она подтвердила, что «Х имеет отношение к высокопоставленным правительственным чиновникам в Азербайджане».