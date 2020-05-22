В России экс-министра посадили за изнасилование

Сосновоборский районный суд Пензенской области РФ приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трем годам и трем месяцам заключения по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

«Стрючков приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда», – сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

По данным «Коммерсанта», в изнасиловании политика обвинила сотрудница Сосновоборской участковой больницы. По ее словам, пьяный Стрючков напал на нее в бывшем детском лагере «Сказка», куда он ее вызвал под предлогом осмотра пациента. Свою вину бывший чиновник не признавал. В областной администрации заявили, что министр здравоохранения написал заявление по собственному желанию 29 апреля.