В Беларуси нашли месторождения нефти

Избынское и Северо-Омельковщинское месторождения находятся в Гомельской области. По предварительным подсчетам, суммарные запасы месторождений составляют более 2,5 млн т.

В настоящий момент на скважине заканчивают бурение, спускается эксплуатационная колонна. "В середине следующего месяца мы введем ее в эксплуатацию", - уточнил Петр Повжик.

Лабораторные исследования показали, что у полученной с новых месторождений нефти отличные технологические характеристики: она легкая, малосернистая, маловязкая, имеет высокий выход светлых фракций.

По словам Повжика, в данном регионе в ближайшие три года компания планируют пробурить еще порядка 10 поисково-разведочных скважин. Всего в Беларуси на данный момент 79 месторождений, 61 в разработке, почти 900 добывающих скважин.