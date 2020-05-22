Изолированный глава Шемахи рассказал о коронавирусе

Глава Исполнительной власти Шемахинского района Тахир Мамедов рассказал о работе в режиме изоляции.

Ранее haqqin.az писал об обнаружении коронавируса у сотрудника ИВ Шемахинского района. Все контактировавшие с зараженным чиновником, включая и главу района Тахира Мамедова, помещены в карантин.

«Как и в других районах, в Шемахе регулярно проводятся меры по борьбе с распространением коронавируса. В том числе регулярно сдаются тесты. В ходе очередного анализа, у одного из сотрудников ИВ выявлен положительный результат. После этого другие сотрудники, включая и меня, работают в режиме социальной изоляции. Мы выполняем свою работу в онлайн режиме», - сказал глава района в интервью AzTV.