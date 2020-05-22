Вспышка коронавируса в детском доме в Армении

В Армении выявили коронавирус COVID-19 у девяти воспитанников и шестерых сотрудников детского дома, на попечении которого находятся дети с умственными и физическими отклонениями. Об этом Sputnik Армения сказала пресс-секретарь Министерства социального обеспечения и труда Сона Мартиросян.

"46 человек прошли тестирование, у пятнадцати из них был положительный результат. Шесть инфицированных - сотрудники учреждения, девять - дети. Они все изолированы в заведении, дети чувствуют себя хорошо, у них нет даже симптомов. Никто не госпитализирован", - сказала Мартиросян.



Sputnik Армения напоминает, что ранее вспышка инфицирования коронавирусом произошла в Норкском доме-интернате. Там было инфицировано 45 человек - 28 сотрудников и 17 постояльцев. Двое из них скончались.



По данным на 25 мая, в Армении количество инфицированных достигло 7 113. За сутки выявлено 452 новых случая. Умерли от осложнений коронавируса 87 человек.