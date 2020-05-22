В Грузии потребовали от Торосяна объяснений и извинений

С министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном, который усомнился в грузинской статистике по COVID-19, планируют связаться представители Министерства здравоохранения Грузии. Об этом глава ведомства Екатерина Тикарадзе заявила в эфире телекомпании «Рустави-2».

«Со времени начала эпидемии мы неоднократно общались по телефону, проводили определённые консультации, сравнивали ситуацию в наших странах. Если у него были вопросы, он мог использовать этот канал для коммуникации. Мы бы ответили на все вопросы», - приводит слова Тикарадзе Эхо Кавказа.

Глава грузинского Минздрава отметила, что Грузия достигла значительного успеха в борьбе с коронавирусом.

В свою очередь, гендиректор грузинского Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе, комментируя заявление Торосяна, назвал его «неверным и вводящим в заблуждение». «Мы по-прежнему считаем, что попытка г-на Торосяна уклониться от ответственности бесполезна, и он должен либо обосновать свои неправильные оценки, либо, по крайней мере, извиниться», - сказал Церцвадзе, передает «Айсор».

На прошлой неделе министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что армянская противоэпидемиологическая система сильнее грузинской. Он также озвучил несколько вопросов относительно проводимых в Грузии тестов и смертности от коронавируса в стране.

В Грузии слова Торосяна вызвали недовольство, Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе назвал «недипломатичным» заявление главы Минздрава Армении.

В свою очередь, в пресс-службе Торосяна выразили сожаление, что слова министра вызвали недопонимание и политические спекуляции.