Полчища голодных крыс атаковали американские города

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредил об увеличении активности грызунов, чье поведение стало более агрессивным в условиях пандемии коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Специалисты связывают это с закрытием или ограничением работы ресторанов и других коммерческих предприятий, отходы от которых являются основным источников пропитания для крыс. Такие меры привели к уменьшению количества пищи, доступной для них, особенно в крупных торговых районах.

"Некоторые ведомства сообщили об увеличении активности грызунов, поскольку они ищут новые источники пропитания. Программы санитарного состояния окружающей среды и по борьбе с грызунами могут столкнуться с увеличением запросов, связанных с грызунами, и сообщениями о их необычном или агрессивном поведении", - сообщили в CDC.

"Крысы становятся агрессивными не по отношению к людям, а друг к другу", - приводит слова ратолога Бобби Корригана газета New York Times. Он отметил, что в Нью-Йорке есть определенные колонии крыс, которые на протяжении нескольких сотен поколений зависели от отходов местных ресторанов. Теперь же после принятия мер по борьбе с распространением коронавируса крысы страдают от голода. С данной проблемой столкнулись многие города. Так, в Новом-Орлеане полчища крыс вышли на улицы, а в Чикаго они начали смело искать еду даже в дневное время, при этом преодолевая большие расстояния.