Шэн Сию, специально для haqqin.az 19:52

Гонконг на минувшей неделе сначала был ошеломлен решением Пекина ввести для него специальный закон о безопасности, затем – возмущен, а в минувшие выходные ответил протестами. Собственно, закон еще не принят, но город уже бурлит, поскольку слишком уж многим местным политикам станет не по себе, когда он пройдет все процедуры утверждения и будет проголосован на продолжающейся сессии Всекитайского собрания народных представителей, о ходе которой haqqin.az подробно рассказывал вчера. Что же в этом законе вызвало столь негативную реакцию гонконгской оппозиции, что она опять готова ввергнуть город и горожан в массовые протесты уровня прошлого года, когда эти выступления местами переходили в уличные бои?

По сути, речь идет о новом качестве деятельности правоохранительных органов: в Гонконге появятся силы безопасности из материкового Китая, а уголовному преследованию будут подвергаться действия, которые направлены на отделение района от Китая, на подрыв авторитета местной исполнительной власти или властей страны, использование насилия в отношении граждан, а также – сотрудничество в подобных деяниях с иностранными организациями или лицами. Оппозиция уже сейчас пытается подменить понятия, утверждая, что новый закон ограничивает права и свободы жителей Гонконга, что сажать будут именно за инакомыслие. Но согласитесь, инакомыслие и коктейли Молотова на станциях метро – это все же несколько разные вещи, а именно так и было в прошлом году. Да и нынешние выступления уже сопровождались нападением на тех граждан, кто не согласен с оппозиционерами. На кадрах видео, любезно предоставленных haqqin.az нашими коллегами из Гонконга, прекрасно видно, как оппозиционеры избивают инакомыслящих. В их понимании, похоже, свобода слова в Гонконге есть только у них, все несогласные – наймиты Пекина и «красные собаки». Отдельным пунктом идет наказание за сотрудничество в организациях массовых протестов с иностранными организациями. Они еще толком и не начались, вчера был стресс-тест беспорядков, но оппозиционные СМИ уже разместили обращение к Трампу с призывом «защитить Гонконг».

Правда, если от кого и защищать город, то только от этих протестующих, но призыв оппозиции на Западе был услышан и с радостью подхвачен. «Китайское правительство вновь нарушает свои обещания народу Гонконга и международному сообществу ... Соединенные Штаты будут решительно поддерживать народ Гонконга», - заявили сенаторы Марко Рубио и Кори Гарднер, а также председатель сенатского комитета по международным отношениям Джим Риш. Уже внесен двухпартийный законопроект, согласно которому Америка наложит санкции на китайских должностных лиц и организации, которые будут обеспечивать соблюдение новых законов о национальной безопасности, а также на банки, которые ведут дела с этими организациями. Вашингтон открыто заявил о своей готовности идти на конфликт с Пекином из-за Гонконга, в чем его поддержал и Лондон. «Британия готова принять любое количество беженцев из Гонконга, если Пекин продолжит оказывать давление на бывшую британскую колонию», - заявил Борис Джонсон. Аналогичное, кстати, заявление: «Тайвань готов стать главным убежищем для беженцев из Гонконга», сделала и президент этой страны госпожа Цай Инвэнь. И сразу вспомнился 1949 год, когда остатки разгромленного прозападного Гоминьдана бежали на этот остров: история имеет свойство повторяться, в первый раз – в виде трагедии, второй – чистым фарсом. Сегодняшнее заявление президента Тайваня подтверждает эту мысль. Правда, некоторым утешением для руководства Китая может служить то, что ЕС предпочел более осторожный подход. «Европейский Союз будет следить за развитием событий очень внимательно ... Мы придаем большое значение принципу «одна страна - две системы», - говорится в заявлении Вирджинии Батту-Хендриксон, пресс-секретаря комиссариата ЕС по иностранным делам и безопасности. Впрочем МИД Китая уже заявил, что «даст отпор любой попытке внешних сил» вмешаться в дела Гонконга, обозначив ту «красную линию», отступать за которую не собирается ни страна, ни Китайская коммунистическая партия, ни лично товарищ Си Цзиньпин. «Хотя бы потому, что Китай в данном вопросе – полностью в своем праве. Если законодательный орган Гонконга за 23 года так и не смог принять закон, защищающий общественный порядок и общественную безопасность, то почему Пекин не может сделать этого в отношении одного из своих административных районов», - логично заметил член законодательного совета города Мартин Ляо.

Впрочем логика и здравый смысл – совсем не то, что сейчас востребовано в Гонконге. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать: Город ожидает горячее лето, а то – и осень, что вновь обернется для города огромными издержками, и в экономике, и в психологии горожан. Конфликт вступает в пиковую фазу. Для оппозиции битва против закона о безопасности, рассматриваемого на сессии ВСНП, безо всякого преувеличения есть «их последний и решительный бой». В который всячески ввяжутся внешние силы, для которых Гонконг – больная точка Китая, на которую в условиях нарастающей конфронтации КНР и Запада стоит давить изо всех сил. Но и Пекин не может отступить, поскольку для Си Цзиньпина это будет означать конец его политической карьеры, в партии ему такого поражения не простят. Кстати, только что в США рассекретили переговоры американского руководства с лидерами разных стран в период правления Клинтона. Одна из бесед состоялась в 1996 году между советником по национальной безопасности Энтони Лэйком и президентом Франции Жаком Шираком.

Представьте себе 1996 год. Китай только начинает выходить из мировой опалы после событий на Тяньаньмэне. Цзян Цзэминь только начинает сосредоточивать власть в своих руках и выходить из тени Дэн Сяопина, который вскоре умрет (в 1997). Американцы только что (в 1995) вводили авианосец «Нимиц» в Тайваньский пролив, чтобы указать Китаю его место. До олимпиады в Пекине 12 лет, скоростных железных дорог и небоскребов ещё нет, зато есть производство низкокачественного барахла. В общем, Китай в 1996 — это, друзья, знаете ли, совсем не тот Китай, которым он является сейчас. И в это самое время Жак Ширак говорит Лэйку: «Теперь пару слов о Китае. Я не уверен, что мы всегда относимся к ним с должным уважением. Нам нужно иметь в виду, что Китай — древнейшая сохранившаяся цивилизация в мире. Они достигли вершин искусства, когда мы еще по деревьям лазали. И это не могло пройти бесследно. В течение пятидесяти лет мы пытались получить выгоду от китайской слабости и постоянно их унижали. Теперь впервые они верят, что смогут стать мировым лидером. Я хорошо понимаю китайскую цивилизацию. Если мы сейчас не задумаемся над этим, через 20-30 лет они заставят нас дорого заплатить… Когда мы, будучи дикарями, боролись друг с другом, в Китае уже назначали судей. Нам надо уходить от стратегии конфронтации, которая ведет нас в тупик, к стратегии диалога». Не извиняюсь за длинную цитату – она того вполне стоит. Гонконг – неотделимая часть Китая, которую он получил после распада колониальной системы. Для него обладание этим городом имеет сакральный смысл, и сдать его невозможно. Поэтому будем как Ширак, будем мудрее в отношении того, что там сейчас происходит.