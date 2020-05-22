Нетаньяху: Западный берег Иордана будет аннексирован в июле

Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху подтвердил в понедельник, что еврейское государство намерено начать осуществление шагов по аннексии частей Западного берега реки Иордан в июле 2020 года в соответствии с коалиционным соглашением, подписанным им с лидером "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем.

"В отношении распространения суверенитета на части Западного берега у нас есть оговоренный срок - июль - и мы не намерены его менять", - цитирует высказывания Нетаньяху радио Kan. Он отметил, что речь идет об "исторической возможности", которую предоставляет мирный план президента США Дональда Трампа, и ее "нельзя упускать".

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного Нетаньяху по итогам выборов 2 марта, премьер выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину. Новый Кабмин еврейского государства сформирован на основе коалиционного соглашения между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван". Утвержденный Кнессетом документ позволяет главе правительства начать осуществлять шаги по распространению суверенитета на отдельные части Западного берега в соответствии с планом Трампа после 1 июля 2020 года.

19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в ответ на заявления Нетаньяху объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию №2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа.