Чехия откроет границы с Австрией и Германией

Правительство Чехии приняло в понедельник решение об открытии со вторника всех пограничных переходов с Австрией и Германией, контроль проезжающих машин будет носить лишь выборочный характер, сообщила пресс-служба МВД.

"Все пограничные переходы с Австрией и Германией со вторника будут свободны для пересечения, контроль будет носить выборочный характер, кроме того, все пересекающие границу граждане должны будут иметь с собой свидетельство о негативном результате тестирования на коронавирус", - говорится в сообщении.

Для совершения рейсов в рамках Шенгенского пространства со вторника будут открыты также аэропорты в городах Брно, Острава, Пардубице и Карловы Вары, ранее в мае начались международные полеты из пражского аэропорта Вацлава Гавела, сообщила пресс-служба МВД.