Серийный насильник попытался сбежать от полиции и сорвался со скалы

На острове Корфу, Греция, серийный маньяк-насильник Димитрис Аспиотис, более известный как «Чудовище из Кавоса», сорвался с 30-метровой скалы во время побега от полицейских. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает The Sun.

По данным издания, 47-летнего мужчину арестовали после трехчасовой спасательной операции, так как его на протяжении всего времени не могли достать из-под обломков. Затем полицейским пришлось положить Аспиотиса на носилки. «Я надеюсь, что он будет испытывать боль всю оставшуюся жизнь», — заявила 33-летняя британка Кейли Морган, ставшая его жертвой 10 лет назад. Уточняется, что маньяка отправили в больницу на острове и приставили охрану из нескольких человек.

Поиски серийного маньяка начали две недели назад после заявления 34-летней албанки о том, что ее схватил неизвестный и в течение трех дней насиловал в лесу, угрожая расправой.

«Чудовище из Кавоса» признали виновным в изнасиловании около ста женщин и в 2012 году приговорили к 52 годам заключения в тюрьме. Однако два года назад мужчину досрочно освободили. Уточняется, что Аспиотис смог апеллировать свой срок хорошим поведением. Он заявил, что избавился от кокаиновой зависимости, из-за которой начинал совершать преступления. Отмечается, что маньяк похищал женщин в лесу и насиловал по нескольку раз.