ВОЗ предупреждает о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту, и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. Об этом на брифинге заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Трансляция велась на YouTube-канале организации, передает РБК.

Журналисты уточнили, возможен ли все еще сценарий, при котором возникнет «вторая волна» пандемии коронавируса.

«Я считают, это зависит от того, в какой части мира вы находитесь. Сейчас мы не во второй волне. Мы ровно в первой волне по всему миру, если смотреть на данные из Южной Америки, Африки, Азии, из прочих стран. Мы все еще находимся в той фазе, когда болезнь поднимается», — сказал Райан.

Он пояснил, что под «второй волной» в классическом понимании специалисты имеют в виду ситуацию, при которой количество заболевших в первой волне сократится до относительно низкого уровня, а через несколько месяцев заболевание проявит себя снова.

Райан добавил, что такой сценарий может стать реальным для многих стран через несколько месяцев. При этом Райан считает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту.

«Мы не можем делать допущения. У нас будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне. У нас может быть второй пик в этой волне», — заметил Райан.